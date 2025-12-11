Скидки
Кубок Первого канала по хоккею 2025: где смотреть трансляции матчей

В Новосибирске с 11 по 14 декабря пройдёт международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Впервые традиционный декабрьский турнир пройдёт в Новосибирске. В турнире примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Беларуси. Матчи турнира покажет Первый канал в прямом эфире.

Сегодня, 11декабря, пройдёт турнир в формате «3х3». В пятницу, 12 декабря, в 12:00 мск встретятся сборные Беларуси и Казахстана, а в 15:30 мск покажут мастер-шоу с участием игроков российской сборной.

В субботу, 13 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Беларуси. 14 декабря турнир завершится встречей сборных «России 25» и Казахстана в 14:00 мск. После этого — церемония закрытия турнира.

