Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ванкувера» рассказал о негативном влиянии на команду слухов об обмене Хьюза

Тренер «Ванкувера» рассказал о негативном влиянии на команду слухов об обмене Хьюза
Комментарии

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Адам Фут рассказал о негативном влиянии на команду слухов о возможном обмене лидера обороны Куинна Хьюза.

«Когда сталкиваешься с подобными вещами, то стараешься не думать об этом, но это влияет на тебя и команду. В некоторые дни это ощущается сильнее, чем в другие. Это, безусловно, может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке. Я должен отдать должное ребятам, они находятся в непростой ситуации, слыша этот шум. Они продолжают приходить на работу каждый день и выполнять свои обязанности. Они профессионалы, и это то, что они должны делать, но они всё слышат. Вероятно, это влияет на некоторых игроков сильнее, чем на других. Как я уже сказал, я отдаю им должное за то, как они справляются с этим, пытаются выигрывать хоккейные матчи и выполняют свою работу», — цитирует Фута пресс-служба клуба.

Материалы по теме
В НХЛ обсуждают большой обмен. Расстанется ли «Ванкувер» с суперзвёздным защитником?
В НХЛ обсуждают большой обмен. Расстанется ли «Ванкувер» с суперзвёздным защитником?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android