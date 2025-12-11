Тренер «Ванкувера» рассказал о негативном влиянии на команду слухов об обмене Хьюза

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Адам Фут рассказал о негативном влиянии на команду слухов о возможном обмене лидера обороны Куинна Хьюза.

«Когда сталкиваешься с подобными вещами, то стараешься не думать об этом, но это влияет на тебя и команду. В некоторые дни это ощущается сильнее, чем в другие. Это, безусловно, может негативно повлиять на атмосферу в раздевалке. Я должен отдать должное ребятам, они находятся в непростой ситуации, слыша этот шум. Они продолжают приходить на работу каждый день и выполнять свои обязанности. Они профессионалы, и это то, что они должны делать, но они всё слышат. Вероятно, это влияет на некоторых игроков сильнее, чем на других. Как я уже сказал, я отдаю им должное за то, как они справляются с этим, пытаются выигрывать хоккейные матчи и выполняют свою работу», — цитирует Фута пресс-служба клуба.