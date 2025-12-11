Кубок Первого канала по хоккею 2025: участники, составы команд

В Новосибирске с 11 по 14 декабря пройдёт международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Впервые традиционный декабрьский турнир пройдёт в Новосибирске. В турнире примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Беларуси.

Состав сборной «Россия 25»

Вратари: Владимир Галкин («Автомобилист»), Максим Моторыгин («Динамо», Москва), Александр Самойлов («Северсталь»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба — «Автомобилист»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Тимур Ахияров («Сибирь»), Григорий Дронов («Трактор»), Александр Елесин («Локомотив»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Даниил Пыленков («Динамо», Москва), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (оба — «Северсталь»), Егор Виноградов, Сергей Гончарук (оба — «Торпедо»), Максим Джиошвили, Артём Ильенко (оба — «Динамо», Москва), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба — «Локомотив»), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба — «Металлург»), Андрей Белозёров («Нефтехимик»), Даниил Гутик («Адмирал»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Илья Сафонов («Ак Барс»).

Главный тренер – Роман Ротенберг.

Состав Беларуси

Вратари: Евгений Прохоров («Динамо-Минск», КХЛ) Иван Кульбаков, Лоренс Зинаддин (оба – «Торпедо», КХЛ).

Защитники: Тимофей Маманович («Динамо-Минск», КХЛ), Даниил Карпович («Автомобилист», КХЛ), Владислав Ерёменко (ЦСКА, КХЛ), Егор Юзленко («Нефтехимик», КХЛ), Даниил Бокун («Лада», КХЛ), Степан Фальковский («Ак Барс», КХЛ), Данила Паливко («Металлург», КХЛ), Дмитрий Дерябин («Адмирал», КХЛ), Никита Парфенюк («Юность-Минск», Экстралига).

Нападающие: Андрей Стась, Вадим Мороз, Егор Бориков, Богдан Белкин, Даниил Липский, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Никита Пышкайло, Илья Усов, Николай Салыго (все — «Динамо-Минск», КХЛ), Василий Филяев, Роман Горбунов (оба — «Автомобилист», КХЛ), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Иван Дроздов (ЦСКА, КХЛ), Владимир Алистров («Ак Барс», КХЛ), Егор Карабань («Динамо-Шинник», МХЛ), Игорь Мартынов («Авангард», КХЛ), Егор Чезганов («Шанхайские Драконы», КХЛ).

Главный тренер – Дмитрий Квартальнов.

Состав Казахстана

Вратари: Никита Бояркин («Барыс»), Роман Калмыков («Номад»), Владислав Пестов («Торпедо»).

Защитники: Степан Александров, Фёдор Хорошев (оба — «Торпедо»), Мади Диханбек, Кирилл Никитин (оба — «Номад»), Тамирлан Гайтамиров, Артём Королёв («Барыс»), Эдуард Михайлов, Иван Степаненко (оба — «Сарыарка»).

Нападающие: Олег Бойко, Артур Гатиятов, Диас Гусейнов, Саян Данияр (все — «Номад»), Александр Борисевич, Владимир Волков, Артём Лихотников (все — «Сарыарка»), Андрей Буяльский («Полония Бытом», Польша), Максим Мусоров («Торпедо»), Роман Старченко, Вячеслав Колесников, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Руслан Оспанов (все — «Барыс»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).

Главный тренер – Талгат Жайлауов.