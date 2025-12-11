Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» обменял лучшего бомбардира в истории клуба нападающего Тянулина в «Ладу»

«Сочи» обменял лучшего бомбардира в истории клуба нападающего Тянулина в «Ладу»
Комментарии

Хоккейные клубы «Лада» и «Сочи» произвели обмен, в результате которого нападающий Данил Башкиров продолжит карьеру в составе «леопардов», а форвард Артур Тянулин будет выступать за тольяттинскую команду.

28-летний Тянулин провёл в КХЛ 225 матчей за «Торпедо» и «Сочи», в которых набрал 148 (50+98) очков. В текущем сезоне на счету нападающего 26 матчей, в которых форвард набрал 18 очков — забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач. Форвард является лучшим бомбардиром в истории «Сочи».

24-летний Башкиров в текущем сезоне провёл 20 матчей, в которых набрал пять очков — забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Всего в КХЛ на счету форварда 87 (37+50) очков в 319 матчах.

Материалы по теме
В СКА приструнили Ларионова, в «Локомотиве» спорят с Хартли. Чем удивляют клубы КХЛ? Запад
В СКА приструнили Ларионова, в «Локомотиве» спорят с Хартли. Чем удивляют клубы КХЛ? Запад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android