«Сочи» обменял лучшего бомбардира в истории клуба нападающего Тянулина в «Ладу»

Хоккейные клубы «Лада» и «Сочи» произвели обмен, в результате которого нападающий Данил Башкиров продолжит карьеру в составе «леопардов», а форвард Артур Тянулин будет выступать за тольяттинскую команду.

28-летний Тянулин провёл в КХЛ 225 матчей за «Торпедо» и «Сочи», в которых набрал 148 (50+98) очков. В текущем сезоне на счету нападающего 26 матчей, в которых форвард набрал 18 очков — забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач. Форвард является лучшим бомбардиром в истории «Сочи».

24-летний Башкиров в текущем сезоне провёл 20 матчей, в которых набрал пять очков — забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Всего в КХЛ на счету форварда 87 (37+50) очков в 319 матчах.