«Помогает ногам восстановиться». Виноградов рассказал о подготовке Кульбакова к матчам

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов рассказал, что взял привычку ходить в ледяную ванну у вратаря нижегородской команды Ивана Кульбакова.

– В плане подготовки, восстановления, режима — кто повлиял на вас больше всего?

– Кульбаков. Я из-за него стал ходить в ледяную ванну. Перед игрой мы всегда заходим, он говорит — это помогает ногам восстановиться. И я взял это как постоянную привычку.

– Сколько времени вы сидите в ледяной ванне?

– Обычно в день матча после утренней раскатки я сижу в холодной ванне около пяти минут. Первые три минуты холодно, ноги привыкают, и дальше уже нормально. После игры тоже можно заходить, — цитирует Виноградова «Советский спорт».