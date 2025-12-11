Кудерметова: Александр Овечкин — это легенда, ни с кем не сравним

Российская теннисистка Вероника Кудерметова назвала капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина легендой.

«Я люблю хоккей, папа привил любовь к этому виду спорта. Поэтому слежу за ним. У меня нет любимого игрока. Конечно, Александр Овечкин – это легенда, ни с кем не сравним, но команда, которую я поддерживаю, – это «Ак Барс», – цитирует Кудерметову ТАСС.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах при показателе полезности «+11». «Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующей игре «Кэпиталз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря.