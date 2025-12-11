Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Бедард повторил достижение Патрика Кейна за «Чикаго»

Коннор Бедард повторил достижение Патрика Кейна за «Чикаго»
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Это 39-й матч форварда с двумя и более набранными очками. Бедард повторил достижение Патрика Кейна по числу матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше и теперь делит с ним четвёртое место по этому показателю в клубной истории.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кревьер (Грызлик, Дикинсон) – 27:08 (sh)     2:0 Бедард (Бураковски) – 34:27     3:0 Бертуцци (Грин, Бедард) – 43:52    

Лишь три игрока в истории «Чикаго» имели больше матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше: Эдди Олчик (41), Джереми Рёник (41) и Денис Савар (44).

В текущем сезоне на счету 20-летнего Бедарда 30 матчей и 42 (19+23) набранных очка.

Материалы по теме
Видео
22 сейва Игоря Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от сухого поражения в игре с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android