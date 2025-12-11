Коннор Бедард повторил достижение Патрика Кейна за «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Это 39-й матч форварда с двумя и более набранными очками. Бедард повторил достижение Патрика Кейна по числу матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше и теперь делит с ним четвёртое место по этому показателю в клубной истории.

Лишь три игрока в истории «Чикаго» имели больше матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше: Эдди Олчик (41), Джереми Рёник (41) и Денис Савар (44).

В текущем сезоне на счету 20-летнего Бедарда 30 матчей и 42 (19+23) набранных очка.