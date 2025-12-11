Коннор Бедард повторил достижение Патрика Кейна за «Чикаго»
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Это 39-й матч форварда с двумя и более набранными очками. Бедард повторил достижение Патрика Кейна по числу матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше и теперь делит с ним четвёртое место по этому показателю в клубной истории.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кревьер (Грызлик, Дикинсон) – 27:08 (sh) 2:0 Бедард (Бураковски) – 34:27 3:0 Бертуцци (Грин, Бедард) – 43:52
Лишь три игрока в истории «Чикаго» имели больше матчей с двумя и более очками в возрасте 20 лет и младше: Эдди Олчик (41), Джереми Рёник (41) и Денис Савар (44).
В текущем сезоне на счету 20-летнего Бедарда 30 матчей и 42 (19+23) набранных очка.
