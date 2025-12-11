Скидки
Киселевич: с медийной точки зрения отсутствие Радулова — большая потеря для КПК

Олимпийский чемпион, член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Богдан Киселевич прокомментировал отсутствие нападающего Александра Радулова в составе «России 25» на Кубок Первого канала.

«Конечно, если смотреть с медийной точки зрения, отсутствие Радулова — большая потеря для турнира. Многие болельщики пришли бы на арену только для того, чтобы посмотреть на него. Пригодились бы и лидерские качества Александра, всё же на льду это настоящий вожак. Однако у нас есть кому заменить его, а Радулов всегда на связи и готов помочь советом», — цитирует Киселевича телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Впервые традиционный декабрьский турнир пройдёт в Новосибирске. В турнире примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Беларуси.

