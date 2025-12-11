Марчинский: «Нефтехимик» делал Лайпсику более выгодное предложение, чем СКА

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский заявил, что клуб пытался подписать контракт с нападающим Бренданом Лайпсиком, который впоследствии стал игроком СКА.

«Нет такого, чтобы мы кусали локти из-за Лайпсика. Мы сделали ему предложение, которое по условиям было более выгодным, чем то, что у него сейчас есть в СКА. Но насильно мил не будешь. Мы не собираемся кого-либо заставлять биться за команду и город. Клуб отозвал предложение Брендану после двух недель ожидания. Условия постоянно менялись, однако мы пришли к определённому консенсусу по бонусной части. Были практически готовы подписать контракт, игрок сказал: «Да», мы выслали ему договор. Но через два дня его агент сказал, что хочет добавить ещё один пункт в контракт, на что я ответил, что мы отзываем своё предложение. Нам нужно, чтобы человек играл за команду, а не ехал сюда зарабатывать.

Что касается того, как Лайпсик сейчас играет, то все знают, что он начинает на высокой ноте, а к плей-офф его результативность падает. В октябре, когда мы вели с ним переговоры, нам нужен был импульс. Но получилось так, как получилось», — заявил Марчинский.