«Это вызывает разочарование». Гэри Беттмэн — о медленном ходе строительства арены для ОИ

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил разочарование низкими темпами строительства арены для хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Медленное строительство вызывает разочарование. Я не пытаюсь усугубить ситуацию, но на всех предыдущих Олимпийских играх, независимо от того, строились ли постоянные или временные сооружения, никогда ещё не было такого позднего завершения строительства ледового покрытия, поэтому мы проявляем осторожность», — приводит слова Беттмэна ESPN.

Ранее в СМИ сообщалось, что строительство новой миланской арены «Санта-Джулия» на 16 тысяч мест отстаёт от плана. Из‑за этого отменили запланированные тестовые мероприятия.