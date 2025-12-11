Агент Андрей Матвеев: подтверждаю новость об обмене Колби Уильямса из ЦСКА

Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы канадского защитника ЦСКА Колби Уильямса, заявил, что игрок обороны в скором времени будет обменян из армейского клуба.

«Подтверждаю новость об обмене Уильямса из ЦСКА. В ближайшее время сделка состоится. Для нас это событие стало неожиданным, поскольку Колби является третьим защитником команды по показателю полезности. Очевидно, что Колби сильно расстроен этой новостью. Я со своей стороны нашёл вариант обмена в топ-клуб Западной конференции, однако окончательное решение будет за ЦСКА», — приводит слова Матвеева Metaratings.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего Уильямса 24 матча и 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3».