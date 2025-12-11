Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Андрей Матвеев: подтверждаю новость об обмене Колби Уильямса из ЦСКА

Агент Андрей Матвеев: подтверждаю новость об обмене Колби Уильямса из ЦСКА
Комментарии

Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы канадского защитника ЦСКА Колби Уильямса, заявил, что игрок обороны в скором времени будет обменян из армейского клуба.

«Подтверждаю новость об обмене Уильямса из ЦСКА. В ближайшее время сделка состоится. Для нас это событие стало неожиданным, поскольку Колби является третьим защитником команды по показателю полезности. Очевидно, что Колби сильно расстроен этой новостью. Я со своей стороны нашёл вариант обмена в топ-клуб Западной конференции, однако окончательное решение будет за ЦСКА», — приводит слова Матвеева Metaratings.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего Уильямса 24 матча и 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3».

Материалы по теме
Есмантович — о Спронге: мало быть звездой, надо быть лидером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android