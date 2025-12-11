Скидки
Хоккеисты «Шанхая» приняли участие в фотосессии в образах персонажей советских комедий

Хоккеисты «Шанхая» приняли участие в фотосессии в образах персонажей советских комедий
Комментарии

Хоккеисты «Шанхайских Драконов» и главный тренер китайского клуба Жерар Галлан в преддверии Нового года приняли участие в тематической фотосессии к домашней серии матчей — в образах персонажей знаменитых советских комедий. Сообщается, что каждая игра будет посвящена одной из советских комедий.

Напомним, на данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб набрал 36 очков после 33 матчей.

Ранее «Шанхайские Драконы» официально объявили о расторжении контракта с тренером Дэвидом Немировски по соглашению сторон.

