Виктор Козлов — о КПК: мы с тренерским штабом на связи, работаем вместе и слаженно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов пожелал сборной «Россия 25» удачи на Кубке Первого канала. Специалист работает в штабе Романа Ротенберга дистанционно.

«Хочу передать привет и удачи сборной России на предстоящем Кубке Первого канала в Новосибирске. Я знаю, что наши болельщики ждут этих матчей. Ребятам – удачи. А я всегда с тренерским штабом на связи, работаем вместе и слаженно. Россия, вперёд!» — приводит слова Козлова телеграм-канал Федерации хоккея России.

Международный турнир «Кубок Первого канала» впервые пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.