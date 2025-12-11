Скидки
Лучший снайпер «Нью-Джерси» в сезоне Майер взял перерыв из-за проблем со здоровьем в семье

Комментарии

Швейцарский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тимо Майер взял перерыв из-за проблем со здоровьем в семье, сообщает пресс-служба команды.

«Нападающий «Дэвилз» Тимо Майер взял перерыв по личным причинам, связанным со здоровьем в семье. Вся организация выражает поддержку Тимо и его семье и благодарит всех за уважение к их частной жизни в это непростое время», — сказано в сообщении команды.

29-летний нападающий в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 30 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. Майер является лучшим снайпером и третьим бомбардиром команды в нынешнем сезоне.

