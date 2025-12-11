«Вашингтон» — «Каролина»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 12 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Это вторая игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. В первой встрече сильнее был «Вашингтон» со счётом 4:1.

В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл 30 встреч, в которых набрал 39 очков, и расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» с 38 очками после 29 матчей находится на второй строчке Востока.