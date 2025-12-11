Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов помещён в список травмированных

Нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов помещён в список травмированных
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов помещён в список травмированных, сообщает официальный сайт «дьяволов». В связи с этим из АХЛ вызван нападающий Ксавье Парент.

Напомним, 25 ноября 36-летний Дадонов получил повреждение и с тех пор не играл за клуб. Евгений провёл пять матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков. Ранее он сломал кисть и пропустил больше месяца. Отмечалось, что новая травма не связана с данным переломом.

«Дэвилз» занимает девятое место в турнирной таблице Востока.

Ранее стало известно, что швейцарский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тимо Майер взял перерыв из-за проблем со здоровьем в семье.

Материалы по теме
Официально
Лучший снайпер «Нью-Джерси» в сезоне Майер взял перерыв из-за проблем со здоровьем в семье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android