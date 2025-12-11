Нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов помещён в список травмированных

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов помещён в список травмированных, сообщает официальный сайт «дьяволов». В связи с этим из АХЛ вызван нападающий Ксавье Парент.

Напомним, 25 ноября 36-летний Дадонов получил повреждение и с тех пор не играл за клуб. Евгений провёл пять матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков. Ранее он сломал кисть и пропустил больше месяца. Отмечалось, что новая травма не связана с данным переломом.

«Дэвилз» занимает девятое место в турнирной таблице Востока.

Ранее стало известно, что швейцарский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тимо Майер взял перерыв из-за проблем со здоровьем в семье.