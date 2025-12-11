Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала в формате 3х3

Сборная «Россия 25» обыграла команду Беларуси и стала победителем Кубка Первого канала в формате 3х3. В решающем матче российские хоккеисты одолели белорусов со счётом 6:2. Ранее в четверг «Россия 25» переиграла команду Казахстана со счётом 4:1.

По итогам турнира второе место заняла сборная Беларуси, третьими стали хоккеисты из Казахстана. Как сообщает пресс-служба Федерация хоккея России (ФХР), арену в Новосибирске посетили 11 650 зрителей.

Напомним, международный турнир «Кубок Первого канала» впервые проходит в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.