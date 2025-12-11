Ротенберг: договорились, что Сигал приедет на Кубок Первого канала. Ждём подтверждения

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о встрече с Стивеном Сигалом в одном из ресторанов Новосибирска.

– Что обсуждали с Сигалом? Смотрели его фильмы?

– Сенсей Стивен Сигал – очень интересный человек. Конечно, смотрел. С отцом смотрели все его фильмы по кабельному ТВ. Это легенда. Общение с таким человеком – это развитие. Огромная благодарность ему за поддержку. Договорились, что он приедет в субботу на игру. Пригласили, ждём подтверждения. Было бы здорово. Он очень любит Россию и хоккей. И Рой Джонс, и Стивен Сигал очень любят хоккей и Россию в целом. Для нас это очень важно, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.