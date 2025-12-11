Ротенберг — об успехах российских боксёров: хоккей и бокс — вместе, нас объединяют победы

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг отметил успехи российских боксёров на чемпионате мира в Дубае. Все 13 представителей России пробились в полуфинальную стадию соревнований.

– Следите за нашими боксёрами на чемпионате мира?

– Благодарю федерацию бокса за поддержку нашего хоккея. Работаем все вместе, берём пример у лучших. Бокс, хоккей, дзюдо – все виды спорта мы объединяем. Когда мы хотим достигать высочайшего уровня, мы должны уметь заниматься всем и не забывать про образование. Мы вместе, нас объединяют наши победы. Будем стремиться побеждать, чтобы вдохновлять народ, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.