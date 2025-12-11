Скидки
Ротенберг — о победе в турнире 3х3: шайбы, которые мы забросили, из разряда Формулы-1

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о победе в турнире 3х3 на Кубке Первого канала.

«Упражнения из Формулы-1 мне посоветовал Владимир Владимирович Юрзинов, всё самое лучшее, что мы делаем, уже изобрели, мы велосипед не изобретаем. Он мне говорил: «Начинайте делать упражнения Формулы-1, это поможет тебе завести команду». Оттуда идёт связь: это скорость, быстрое принятие решений. Шайбы, которые мы забросили, это из разряда Формулы-1 – быстрое открывание, передачи, голы в касание. Этому наши мэтры меня научили, я сам ничего не придумывал, мы берём лучшее. Владимира Владимировича надо поблагодарить за это, мы это применяем, это характеризует нашу игру», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

