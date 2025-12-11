«До слёз, от души». Ротенберг высказался о посещаемости турнира 3х3 в Новосибирске

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал посещаемость Кубка Первого канала на турнире в формате 3х3 в Новосибирске. Арену посетили 11 650 зрителей.

«Хоккей очень высокого уровня, благодарность соперникам. В Казахстане и Беларуси очень мастеровитые ребята. Низкий поклон всем болельщикам, мы победили благодаря им. Перед игрой сказал ребятам, что пришли 12 тысяч человек, не на каждого хоккеиста столько приходят. В четверг, на формат 3х3, сегодня установили рекорд для такого формата. До слёз, от души. Болельщики дали нам энергию, на которой мы будем двигаться вперёд. У нас много тренировок, мы серьёзно готовимся к субботе. С точки зрения тренировочного процесса мы понимаем, что лучше всего играть, а не тренироваться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.