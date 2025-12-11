Ротенберг – о походе в театр со сборной: все великие тренеры СССР и России так делали

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о походе в театр с национальной командой в Новосибирске.

– Как сходили в театр со сборной?

– Мы всегда проводим подобные мероприятия. Стараемся не повторяться. Смотрели «Движение вверх» перед Олимпиадой. На этих положительных эмоциях выиграли Олимпиаду. Работа с командой подразумевает ежедневный труд. Нам нужно давать ребятам интересные новые форматы. Они ждут от нас этого, хотят, чтобы в сборной было всё как всегда. Чтобы они понимали, что будет завтра. Они видят, что мы стараемся. Мы не изобрели велосипед. Владимир Юрзинов ходил с игроками в театр. Великий человек. Тарасов и Тихонов ходили со сборной СССР. Все наши великие тренеры ходили в театр. Некоторые наши ребята так вдохновились, что теперь это обсуждают. Им интересно, они планируют сходить с жёнами. Мы получаем обраную связь. Они делают это не из-под палки, сами хотят. Это даёт им креатив и импровизацию. И это мы увидели во время игры. И дай бог так будет дальше. Это и есть работа со сборной России, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.