Ротенберг: играть за сборную России — лучшее, что может быть в жизни

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы на Кубке Первого канала в формате 3х3 высказался о важности игры за национальную команду.

«Сегодня мы показали яркий хоккей, ребята все по-хорошему очень удивлены, многие из них первый раз приехали в сборную России. Сегодня они прочувствовали, что играть за сборную России – самое лучшее, что может быть в жизни. Когда мы видим полные трибуны, которые в унисон поддерживают нас, то команда играет совершенно по-другому», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, международный турнир «Кубок Первого канала» впервые проходит в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.