«Наш культурный код — яркий хоккей, комбинации». Роман Ротенберг — об игре сборной

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о стиле игры национальной команды.

«Главное – побеждать. KPI – это победа. Но яркая победа держит зрителей на трибуне. Мне один человек сказал из Канады: «Мы отошли от оборонительного хоккея, потому что, когда команда играет 0:0 и в конце проигрывает 0:1, мы теряем зрителя, как хорошо бы ни играли». Есть над чем подумать. Наш культурный код – яркий хоккей, комбинации, эффективный голевой розыгрыш, работоспособность. Нам нужно много поработать, чтобы добиться успеха», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.