Ротенберг: надо задуматься о строительстве в Новосибирске арены на 25 тысяч зрителей

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы на Кубке Первого канала в формате 3х3 предложил подумать о строительстве в Новосибирске арены на 25 тысяч зрителей.

«На многих чемпионатах мира, на Олимпиаде в Корее мы не всегда видим полные трибуны. Я слышал, что не все попали на арену, значит, надо задуматься, о строительстве в Новосибирске нового стадиона на 25 тысяч человек. Но это в будущем. Здесь, на «Сибирь-Арене», отличный лёд, мы его доработали со специалистами, дышится отлично», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, международный турнир «Кубок Первого канала» впервые проходит в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.