Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В будущем это точно будет». Ротенберг — о перспективах хоккея 3х3

«В будущем это точно будет». Ротенберг — о перспективах хоккея 3х3
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил олимпийские перспективы хоккея в формате 3х3.

— Есть олимпийские перспективы у хоккея 3х3?
— Это обсуждается. Для зрителей, игроков, развития это очень интересно. В будущем это точно будет. Это не конкуренция хоккею классическому, это отдельный формат. Сегодня было очень интересно. Дальше будем играть 5х5. Оба направления интересны. В Новосибирске показали пример, как надо работать с болельщиками, здесь любят хоккей, мы выходим на улицу, нас каждый человек узнаёт. Каждый. Ради этого мы и работаем. Но чтобы в четверг на 3х3 пришли полные трибуны… Мы много работали для этого, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Ротенберг: надо задуматься о строительстве в Новосибирске арены на 25 тысяч зрителей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android