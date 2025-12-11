«В будущем это точно будет». Ротенберг — о перспективах хоккея 3х3

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил олимпийские перспективы хоккея в формате 3х3.

— Есть олимпийские перспективы у хоккея 3х3?

— Это обсуждается. Для зрителей, игроков, развития это очень интересно. В будущем это точно будет. Это не конкуренция хоккею классическому, это отдельный формат. Сегодня было очень интересно. Дальше будем играть 5х5. Оба направления интересны. В Новосибирске показали пример, как надо работать с болельщиками, здесь любят хоккей, мы выходим на улицу, нас каждый человек узнаёт. Каждый. Ради этого мы и работаем. Но чтобы в четверг на 3х3 пришли полные трибуны… Мы много работали для этого, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.