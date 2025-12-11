Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Барыса» Кайыржан: мой путь в хоккей начался на катке в торговом центре

Форвард «Барыса» Кайыржан: мой путь в хоккей начался на катке в торговом центре
Нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан рассказал о начале своей хоккейной карьере в Алма-Ате.

— Как сложился ваш путь в хоккей?
— Я из Алма-Аты. Начинал в торговом центре на катке. В 2013 году переехал в Астану. Сначала был клуб «Астана», а в 2014 году перешёл в «Барыс».

— Как проходили тренировки в торговом центре?
— Мы просто катались, шайбу особо не побросаешь. Занимался с семи до восьми лет. Потом уже появился крытый каток, начали тренироваться там, — приводит слова Кайыржана официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл 34 матча, в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.

