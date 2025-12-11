Скидки
Александр Овечкин ответил на вопрос о комфортной температуре в доме зимой

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о комфортной температуре в своём доме зимой.

«Мне нравится, когда холодно. Однако моя жена предпочитает 23-24 градуса тепла», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Александр набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах при показателе полезности «+11». «Вашингтон» с 39 очками после 30 встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующей игре «Кэпиталз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря.

Ранее Александр Овечкин заявил о планах открыть собственный музей в Москве.

