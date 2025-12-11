Форвард «Металлурга» Канцеров — о Кузнецове: не ощущается, что это недоступная звезда

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о совместной игре с Евгением Кузнецовым.

«Женька — позитивный парень. Атмосфера в раздевалке с его приходом улучшилась. К сожалению, пока не всё получается. Пытаемся помочь. Главное, чтобы от него самого желание исходило. Но, поверьте, он старается. А его человеческие качества, как и в случае с Ткачёвым, приятно удивили.

Нападающий выиграл Кубок Стэнли и чемпионат мира, однако не зазнаётся. Не ощущается, что это недоступная звезда. К сожалению, в основном там вещи для внутреннего пользования, о которых нельзя говорить в интервью. Подкалывает по-всякому. Но его чувство юмора — нечто. Просто попробуйте провести с ним день — и сами поймёте», — приводит слова Канцерова RT.