Трёхкратный олимпийский чемпион: Россия — Беларусь — ключевой матч КПК, без фаворита

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о главном сопернике сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала.

— Главный соперник сборной «Россия 25»?

— Думаю, что ключевым станет матч с братьями-белорусами.

— Кто фаворит?

— Хороший вопрос. Не забывайте, что минское «Динамо» проводит отличный сезон. Посмотрите таблицу, по потерянным очкам они уверенные лидеры Западной конференции и вторые — в КХЛ, сразу после «Металлурга». Так что нас ждёт равный матч – без фаворитов.

— Для вас такой успех минчан – сюрприз?

— Нет, там видна уверенная и спокойная работа тренера Квартальнова. Он нашёл правильную роль для Шипачёва, вокруг которого стремительно выросла белорусская молодёжь.

Раньше Минск был чуть ли не оптимальным соперником для московского «Динамо» в первом раунде плей-офф. Теперь всё изменилось, белорусы уже – одни из фаворитов западной «пульки». Очень рад за Шипачёва, которому симпатизирую с тех времён, когда он блестяще играл за московское «Динамо», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.