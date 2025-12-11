Скидки
«У нас в лиге застой российских специалистов». Щитов — о развитии тренеров в стране

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов высказался о тренерских проблемах в Континентальной хоккейной лиге.

«Я согласен с тем, что нам нужно более качественно развивать тренеров. На мой взгляд, нужно привлекать качественных специалистов в Высшую школу тренеров, после Высшей школы тренеров привлекать в тренерские штабы. Чтобы они набирались опыта, есть у нас в лиге застой российских специалистов», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В сводной таблице в текущем сезоне КХЛ первое место занимает «Металлург».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов ответил на вопрос о самом провальном клубе регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/2026.

Алексей Касатонов: ЦСКА — главный провал всей осени в сезоне КХЛ
