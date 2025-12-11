Канцеров — о возможном переходе в «Чикаго»: с одной стороны, НХЛ, с другой — родной город

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров оценил вероятность перехода в «Чикаго Блэкхоукс» после окончания контракта с магнитогорским клубом. Команда НХЛ выбрала форварда на драфте 2023 года во втором раунде под общим 44-м номером.

«Главное — есть постоянный контакт с людьми из «Чикаго»: тренерами по развитию, главой скаутской службы. Связываемся примерно раз в месяц. Меня стараются не отвлекать. Понимаю, что остался последний год по контракту с «Металлургом» и придётся принимать непростое решение. С одной стороны, НХЛ. С другой — родной город. К слову, недавно и психолог из «Чикаго» звонил. Там есть специалист, отвечающий именно за эту область. Вообще, в клубе огромное количество подразделений. Разумеется, все говорят на английском», — цитирует Канцерова RT.