Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал фактор прогресса в игре СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, что фактором прогресса в игре СКА стал приход тренера Юрия Бабенко.

– Одним из факторов, повлиявших на прогресс в игре и результатах СКА, стал приход в тренерский штаб Юрия Бабенко, сумевшего сбалансировать игру команды как в атаке, так и в обороне. Добавим сюда стабилизацию игровых сочетаний и понимание хоккеистами требований и игровой концепции Игоря Ларионова.

Всё это, как мы с вами говорили ранее, произошло ровно через три месяца после старта сезона. Если говорить о чисто игровой составляющей, то здесь нельзя не отметить великолепную игру Лайпсика.

– Многие специалисты считают, что Юрий Бабенко в лучшую сторону повлиял на игру СКА в обороне. В чём это выражается?

– По сравнению с началом сезона, в действиях защитников СКА стало заметно меньше позиционных ошибок и неоправданных действий, что, безусловно, пошло команде только на пользу, — цитирует Конькова «Спорт день за днём».