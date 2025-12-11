Скидки
Сушинский: уровень сборной России просел, нам не с кем соревноваться сейчас

Комментарии

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался об уровне сборной России на фоне отстранения от международных соревнований.

«Мы не играем ни с каким иностранцами, кроме Беларуси и Казахстана. Поэтому как мы можем определить уровень? Я думаю, что просел, конечно, потому что не с кем соревноваться, по большому счёту», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции. Вместо России на турнире сыграет сборная Франции.

