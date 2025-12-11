Вячеслав Фетисов отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

«Здорово, что МОК принял такое решение касаемо молодых спортсменов. Только непонятно, за что они детей всё это время обижали. Посмотрим, как это будет: какое количество допустят и когда», — приводит слова Фетисова Sport24.

МОК подтвердил, что участникам юношеских стартов из России и Беларуси вновь разрешено выступать с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.