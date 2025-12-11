Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России

Вячеслав Фетисов отреагировал на снятие ограничений МОК для юниоров из России
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

«Здорово, что МОК принял такое решение касаемо молодых спортсменов. Только непонятно, за что они детей всё это время обижали. Посмотрим, как это будет: какое количество допустят и когда», — приводит слова Фетисова Sport24.

МОК подтвердил, что участникам юношеских стартов из России и Беларуси вновь разрешено выступать с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.

Материалы по теме
МОК снял с молодых российских спортсменов ограничения на участие в международных стартах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android