Генменеджер «Филадельфии» высоко оценил игру Александра Овечкина

Генменеджер «Филадельфии» высоко оценил игру Александра Овечкина
Комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отметив сильные стороны нападающего.

«Для меня Ови — это силовой форвард с мастерством владения шайбой. Такое нечасто увидишь. Он может ударить тебя плечом, развернуться и забить потрясающий гол в контратаке или мощным броском в одно касание.

Есть парни, которые являются силовыми форвардами — они умеют играть жёстко. Или, наоборот, есть игроки, которые забивают изящные голы. Или есть хоккеисты, которые обладают отличным броском издали. Овечкин находится на высшем уровне во всех трёх этих аспектах игры. Именно это очень впечатляет», — приводит слова Бриера RG.

Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ в 2025 году по версии Hockey Reference
