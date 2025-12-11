Микко Рантанен установил рекорд «Далласа» по очкам в первых 50 матчах за клуб

29-летний финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен во встрече с «Виннипег Джетс» (4:3) записал на свой счёт три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Рантанен за первые 50 матчей за «звёзд» записал на свой счёт 60 (18+42) очков и установил рекорд по данному показателю в истории «Далласа»/«Миннесоты Норт Старз». Ранее первое место занимал Нил Бротен (59), второе — Майк Гартнер (58).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» провёл 31 матч, в которых набрал 47 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.