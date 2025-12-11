Скидки
Микко Рантанен установил рекорд «Далласа» по очкам в первых 50 матчах за клуб

Микко Рантанен установил рекорд «Далласа» по очкам в первых 50 матчах за клуб
29-летний финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен во встрече с «Виннипег Джетс» (4:3) записал на свой счёт три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Линделль (Джонстон, Рантанен) – 00:44     0:2 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:16 (pp)     0:3 Петрович (Бурк) – 22:31     1:3 Шайфли (Коннор) – 31:04     2:3 Шайфли (Моррисси, Коннор) – 38:52     2:4 Робертсон (Хейсканен, Рантанен) – 44:46 (pp)     3:4 Стэнли (Перфетти, Виларди) – 45:54    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Рантанен за первые 50 матчей за «звёзд» записал на свой счёт 60 (18+42) очков и установил рекорд по данному показателю в истории «Далласа»/«Миннесоты Норт Старз». Ранее первое место занимал Нил Бротен (59), второе — Майк Гартнер (58).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» провёл 31 матч, в которых набрал 47 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

