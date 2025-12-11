Скидки
Главная Хоккей Новости

Двукратный олимпийский чемпион Касатонов назвал топ-5 хоккеистов текущего сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов назвал сильнейшую пятёрку игроков регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/2026 на данный момент.

«Если называть лучшую пятёрку хоккеистов КХЛ на данный момент, то однозначно начну с Владимира Ткачёва. Я следил за его игрой, он в большом порядке. Вторым среди нападающих я выберу Александра Жаровского из «Салавата». Хочется поддержать молодого парня. Очень радует, что у нас появляется новая звёздочка.

Третьим можно назвать Радулова. Но Александра уже даже неудобно выбирать в лучшую пятёрку (смеётся). Все и так знают о высочайшем уровне его игры. Обязательно надо выбрать кого-то из «Торпедо», потому что команда сейчас находится вверху турнирной таблицы. Поэтому остановлю свой выбор на Василии Атанасове. Мне нравится этот парень. Он заслуживает попадания в лучшую пятёрку сезона.

Среди защитников хорошо выглядит Бреннан Менелл из СКА. Не так давно он стал героем овертайма. А лучший вратарь — Никита Серебряков. Тут даже обсуждать не нужно», — цитирует Касатонова «Советский спорт».

