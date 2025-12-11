Результаты матчей ВХЛ на 11 декабря 2025 года

Сегодня, 11 декабря, состоялись шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 декабря 2025 года:

«Сокол» — «Динамо» СПб — 5:4 ОТ;

«Зауралье» — «Кристалл» — 1:4;

«Югра» — «Рязань-ВДВ» — 2:3 Б;

«Рубин» — «Дизель» — 4:2;

«Химик» — «Молот» — 6:1;

«Торпедо-Горький» — «Олимпия» — 3:5.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 52 очками после 33 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (47 очков в 33 играх).