Результаты матчей МХЛ на 11 декабря 2025 года

Сегодня, 11 декабря, состоялись семь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 11 декабря 2025 года:

«Тайфун» — Академия СКА — 1:2 ОТ;

«Амурские Тигры» — МХК «Динамо-Карелия» — 5:4 Б;

«Реактор» — «Кузнецкие Медведи» — 5:3;

«Спутник» — «Омские Ястребы» — 2:13;

«АКМ-Юниор» — МХК «Спартак МАХ» — 3:4 Б;

«Красная Машина-Юниор» — «Красная Армия» — 2:6;

«Крылья Советов» — «Капитан» — 3:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.