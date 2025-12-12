Скидки
«Просто пытаюсь помочь купившим меня в фэнтези». Задоров — о своей статистике в матче НХЛ

«Просто пытаюсь помочь купившим меня в фэнтези». Задоров — о своей статистике в матче НХЛ
Комментарии

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров ответил на вопрос о причинах своей хорошей личной статистики по различным параметрам в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2), которая прошла в Сент-Луисе (США, штат Миссури) в ночь с 9 на 10 декабря мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Томас (Бучневич, Фолк) – 05:27 (pp)     1:1 Минтен (Хуснутдинов, Пастрняк) – 32:48     1:2 Кастелич (Курали, Сёдерстрём) – 34:34     2:2 Томас (Бучневич) – 44:51     2:3 Кастелич (Курали, Задоров) – 48:01     2:4 Минтен (Пастрняк, Пик) – 51:33     2:5 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 58:19    

«Я просто пытаюсь помочь тем, кто купил меня в фэнтези», — приводит слова Задорова официальный аккаунт NHL Fantasy в социальной сети X.

Спортивное фэнтези — игра для болельщиков, в которой участнику предлагается составить команду из игроков разных клубов спортивного турнира в рамках ограниченного бюджета, после чего пользователь будет получать очки за реальные игровые действия выбранных им спортсменов.

В матче с «Сент-Луисом» Никита Задоров отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+3», также в его личной статистике один бросок в створ, три силовых приёма, четыре заблокированных броска соперника, две потери и три перехвата.

Комментарии
