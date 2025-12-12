«Просто пытаюсь помочь купившим меня в фэнтези». Задоров — о своей статистике в матче НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров ответил на вопрос о причинах своей хорошей личной статистики по различным параметрам в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2), которая прошла в Сент-Луисе (США, штат Миссури) в ночь с 9 на 10 декабря мск.

«Я просто пытаюсь помочь тем, кто купил меня в фэнтези», — приводит слова Задорова официальный аккаунт NHL Fantasy в социальной сети X.

Спортивное фэнтези — игра для болельщиков, в которой участнику предлагается составить команду из игроков разных клубов спортивного турнира в рамках ограниченного бюджета, после чего пользователь будет получать очки за реальные игровые действия выбранных им спортсменов.

В матче с «Сент-Луисом» Никита Задоров отметился результативной передачей и заработал показатель полезности «+3», также в его личной статистике один бросок в створ, три силовых приёма, четыре заблокированных броска соперника, две потери и три перехвата.

