Хоккей

Нападающий «Вашингтона» выбыл до конца года из-за травмы

Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард больше не сыграет в 2025 году из-за травмы.

«Райан Леонард получил травму плеча в матче 5 декабря в Анахайме. С учётом характера повреждения и предполагаемого хода восстановления ориентировочный срок его реабилитации составляет примерно три-четыре недели», — говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

В нынешнем сезоне Леонард принял участие в 29 встречах, в которых записал в свой актив семь голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету восемь голов и 11 передач в 38 матчах при коэффициенте полезности «+3». «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 39 очков.

