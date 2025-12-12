«Питтсбург» объявил об изменении времени начала матча с «Монреалем» из-за аварии

«Питтсбург Пингвинз» объявил об изменении времени матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Из-за аварии на автомагистрали I-279 в южном направлении сегодняшний матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс» перенесён на 19:30 по восточному времени (ранее — 19:00). Болельщикам, которые обычно используют I-279 для поездки на арену, рекомендуется выбрать альтернативный маршрут», — говорится в заявлении.

Таким образом, по московскому времени матч начнётся не в 3:00, как было запланировано, а в 3:30.

На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 35 очков. «Монреаль» находится на 11-м месте, записав в свой актив 33 очка.