«Питтсбург» объявил об изменении времени начала матча с «Монреалем» из-за аварии

«Питтсбург Пингвинз» объявил об изменении времени матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
«Из-за аварии на автомагистрали I-279 в южном направлении сегодняшний матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс» перенесён на 19:30 по восточному времени (ранее — 19:00). Болельщикам, которые обычно используют I-279 для поездки на арену, рекомендуется выбрать альтернативный маршрут», — говорится в заявлении.

Таким образом, по московскому времени матч начнётся не в 3:00, как было запланировано, а в 3:30.
На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 35 очков. «Монреаль» находится на 11-м месте, записав в свой актив 33 очка.

