Овечкин сократил до двух матчей отставание от Шэнахана по числу проведённых игр в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот матч стал 1522-м в карьере в НХЛ. В истории североамериканской лиги Овечкин идёт на 22-м месте по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке рейтинга находится Брэндан Шэнахан, в активе которого 1524 матча.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1522 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 741 результативную передачу.