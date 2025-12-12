Скидки
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров вплотную приблизился к Александру Могильному по очкам за карьеру в НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Благодаря этому занимающий пятое место в рейтинге бомбардиров НХЛ среди российских игроков в регулярных сезонах Никита вплотную приблизился по набранным очкам за карьеру к находящемуся на четвёртом месте Александру Могильному.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2-й период
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Сабурен) – 02:57     0:2 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 03:48     1:2 Хьюз (Диллон, Коттер) – 07:00     1:3 Хольмберг (Мозер, Гурд) – 07:56     1:4 Гюнцель (Бьёркстранд, Рэддиш) – 15:00 (pp)     1:5 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 26:19    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Кучерова теперь 1031 очко (370+661) в неполном 831 матче, у завершившего карьеру Могильного — 1032 очка (473+559) в 990 матчах.

В топ-3 российских бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю входят продолжающие карьеру Александр Овечкин (1652 очка в 1521 матче, 911+741) и Евгений Малкин (1375 очков в 1239 матчах, 522+853), а также Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах, 483+696).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Комментарии
