Никита Кучеров вплотную приблизился к Александру Могильному по очкам за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Благодаря этому занимающий пятое место в рейтинге бомбардиров НХЛ среди российских игроков в регулярных сезонах Никита вплотную приблизился по набранным очкам за карьеру к находящемуся на четвёртом месте Александру Могильному.

В активе Кучерова теперь 1031 очко (370+661) в неполном 831 матче, у завершившего карьеру Могильного — 1032 очка (473+559) в 990 матчах.

В топ-3 российских бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю входят продолжающие карьеру Александр Овечкин (1652 очка в 1521 матче, 911+741) и Евгений Малкин (1375 очков в 1239 матчах, 522+853), а также Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах, 483+696).

