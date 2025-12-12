Иван Барбашёв тонким пасом вывел защитника «Вегаса» один на один с вратарём — видео

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). На седьмой минуте матча российский хоккеист помог своей команде открыть счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе быстрой контратаки «Вегаса» Барбашёв на скорости получил шайбу в чужой зоне от партнёра по команде Брэйдена Боумана, сместился в центр и выдал тонкую передачу вразрез между двумя защитниками «Филадельфии» на подключившегося в атаку защитника «Голден Найтс» Зака Уайтклауда, который переиграл вратаря при выходе один на один.