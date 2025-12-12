Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Барбашёв тонким пасом вывел защитника «Вегаса» один на один с вратарём — видео

Иван Барбашёв тонким пасом вывел защитника «Вегаса» один на один с вратарём — видео
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). На седьмой минуте матча российский хоккеист помог своей команде открыть счёт.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Уайтклауд (Барбашёв, Боуман) – 06:07     1:1 Зеграс (Санхайм, Дворак) – 16:11    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В ходе быстрой контратаки «Вегаса» Барбашёв на скорости получил шайбу в чужой зоне от партнёра по команде Брэйдена Боумана, сместился в центр и выдал тонкую передачу вразрез между двумя защитниками «Филадельфии» на подключившегося в атаку защитника «Голден Найтс» Зака Уайтклауда, который переиграл вратаря при выходе один на один.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Голы Барбашёва и Дорофеева не помогли «Вегасу» обыграть «Айлендерс», у Шабанова ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android