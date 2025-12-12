Овечкин обошёл Гретцки по количеству очков в матчах с «Каролиной»
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл (Овечкин, Сандин) – 25:00 1:1 Элерс (Стэнковен, Никишин) – 33:43 2:1 Дауд (Сандин, Макмайкл) – 51:32 2:2 Стэнковен (Элерс, Чатфилд) – 57:45 2:3 Джарвис – 65:00
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал 110 очков в матчах с «Каролиной» и обошёл по этому показателю Уйэна Гретцки. Теперь Овечкин занимает пятое место по количеству очков в играх с «Каролиной».
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1522 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 742 результативные передачи.
