Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обошёл Гретцки по количеству очков в матчах с «Каролиной»

Овечкин обошёл Гретцки по количеству очков в матчах с «Каролиной»
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл (Овечкин, Сандин) – 25:00     1:1 Элерс (Стэнковен, Никишин) – 33:43     2:1 Дауд (Сандин, Макмайкл) – 51:32     2:2 Стэнковен (Элерс, Чатфилд) – 57:45     2:3 Джарвис – 65:00    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал 110 очков в матчах с «Каролиной» и обошёл по этому показателю Уйэна Гретцки. Теперь Овечкин занимает пятое место по количеству очков в играх с «Каролиной».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1522 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 742 результативные передачи.

Материалы по теме
Овечкин сократил до двух матчей отставание от Шэнахана по числу проведённых игр в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android