Александр Овечкин набрал 1800-е очко в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл (Овечкин, Сандин) – 25:00     1:1 Элерс (Стэнковен, Никишин) – 33:43     2:1 Дауд (Сандин, Макмайкл) – 51:32     2:2 Стэнковен (Элерс, Чатфилд) – 57:45     2:3 Джарвис – 65:00    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 1:1. Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Овечкин набрал своё 1800-е очко в регулярном чемпионате и плей-офф вместе взятых. Он стал 11-м игроком в истории НХЛ, достигшим этого рубежа. Больше Овечкина только набирали Уэйн Гретцки (3237), Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122), Горди Хоу (2010), Рон Фрэнсис (1941), Стив Айзерман (1940), Сидни Кросби (1919), Марио Лемье (1895), Джо Сакик (1829), Марсель Дионн (1816).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 14 голов и 15 результативных передач. Всего за карьеру в регулярке на его счету 1522 матчей, в которых он забил 911 голов и сделал 741 результативную передачу.

