Кучеров догнал Могильного по очкам за карьеру в НХЛ и делит с ним 4-е место среди россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», который проходит в эти минуты на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Благодаря этому Никита догнал по набранным очкам за карьеру Александра Могильного и вышел на четвёртое место в рейтинге бомбардиров НХЛ среди российских игроков в регулярных сезонах.
В активе Кучерова теперь 1032 очка (370+662) в неполном 831 матче, у завершившего карьеру Могильного — также 1032 очка (473+559) в 990 матчах.
В топ-3 российских бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю входят продолжающие карьеру Александр Овечкин (1652 очка в 1521 матче, 911+741) и Евгений Малкин (1375 очков в 1239 матчах, 522+853), а также Сергей Фёдоров (1179 очков в 1248 матчах, 483+696).
Видео: Могильному позвонили в три часа ночи из Зала хоккейной славы
