Овечкин мягкой передачей отправил один на один с вратарём Макмайкла — видео
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне. На 25-й минуте матча российский хоккеист помог своей команде открыть счёт.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макмайкл (Овечкин, Сандин) – 25:00 1:1 Элерс (Стэнковен, Никишин) – 33:43 2:1 Дауд (Сандин, Макмайкл) – 51:32 2:2 Стэнковен (Элерс, Чатфилд) – 57:45 2:3 Джарвис – 65:00
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Получив у борта на границе чужой зоны дальний пас от защитника Расмуса Сандина, Овечкин мягко переадресовал шайбу налево на свободный лёд под скоростное включение нападающего Коннора Макмайкла, который вышел один на один с голкипером Брэндоном Бусси и переиграл его.
