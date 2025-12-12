Овечкин мягкой передачей отправил один на один с вратарём Макмайкла — видео

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне. На 25-й минуте матча российский хоккеист помог своей команде открыть счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Получив у борта на границе чужой зоны дальний пас от защитника Расмуса Сандина, Овечкин мягко переадресовал шайбу налево на свободный лёд под скоростное включение нападающего Коннора Макмайкла, который вышел один на один с голкипером Брэндоном Бусси и переиграл его.